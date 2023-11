Israele e Libano, nuovi scontri in vista

Nuovi scontri si sono registrati ieri sera al confine tra Libano e Israele. Gli Hezbollah hanno affermato nella notte di aver distrutto un drone israeliano nel sud del Libano con un missile terra-aria, riferisce il Guardian. L'esercito israeliano ha invece affermato sul suo canale Telegram che "un missile terra-aria è stato lanciato dal Libano verso un Uav dell'Idf. In risposta, l'Idf ha colpito la cellula terroristica che ha lanciato il missile e il sito di lancio. Non ci sono stati danni all'Uav". Le Forze di Difesa israeliane (Idf) aggiungono che "sono stati identificati numerosi lanci dal Libano verso l'area di Har Dov e del Monte Hermon, nel nord di Israele. Sono caduti in aree aperte. In risposta, l'artiglieria dell'Idf ha colpito la fonte dei lanci".