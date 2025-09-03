Mercoledì 3 Settembre 2025

Pierfrancesco De Robertis
Ultima oraIsraele dichiara 'terra statale' 45 ettari in Cisgiordania
3 set 2025
Israele dichiara 'terra statale' 45 ettari in Cisgiordania

L'Amministrazione civile del ministero della Difesa israeliano ha dichiarato 'terra statale' 456 dunam (45 ettari) di territorio adiacente all'avamposto illegale di Havat Gilad, nel nord della Cisgiordania, il che significa che sarà disponibile per lo sviluppo di insediamenti e infrastrutture.

In precedenza, il terreno faceva parte delle terre amministrative dei villaggi palestinesi vicini di Jit, Tell e Fara'ata, anche se non si tratta di proprietà privata. Chiunque rivendichi la proprietà privata di queste terre può presentare ricorso entro 45 giorni.

