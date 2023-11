Israele, Corridoio aperto a Gaza dalle 10 alle 14

Il portavoce dell'esercito israeliano Avichay Adraee ha dichiarato che Israele riaprirà un corridoio per consentire ai civili di Gaza nel nord della Striscia di spostarsi verso sud. Adraee ha scritto su X che Israele aprirà Salah-al-Din Street al traffico verso sud tra le 10 e le 14: "Per la vostra sicurezza, approfittatene per spostarvi a sud oltre Wadi Gaza", ha detto.