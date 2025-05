Israele chiude scuole Unrwa a Gerusalemme Est: arrestato personale Onu

Le forze israeliane sono entrate in due scuole, gestite dall'agenzia Onu per i rifugiati palestinesi, a Gerusalemme Est per farne rispettare la chiusura: lo ha riferito un fotografo dell'AFP, mentre le Nazioni Unite hanno confermato la chiusura di tre scuole nel campo profughi di Shuafat.

Il fotografo ha riferito che un avviso di chiusura in ebraico è stato lasciato all'ingresso di almeno una delle scuole e che l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa), che le gestisce, ha dichiarato che almeno un membro del suo personale è stato arrestato. La polizia israeliana, scrive il Times of Israel, ha chiuso sei scuole gestite dall'Unrwa nel campo profughi di Shuafat e in altri quartieri di Gerusalemme Est.

Le chiusure fanno seguito a un avviso emesso dalla polizia alle scuole il mese scorso e sanciscono ora l'applicazione ufficiale del divieto imposto da Israele alle operazioni dell'Unrwa dentro Israele.

Secondo il Comune di Gerusalemme, circa 900 studenti erano iscritti alle scuole gestite dall'Unrwa in città. Dall'approvazione della legge, il Comune si è impegnato a fornire a questi studenti sistemazioni alternative in altre scuole di Gerusalemme Est.