Israele chiude il valico tra Giordania e Cisgiordania

A partire da domani e 'fino a nuovo avviso', anche per gli aiuti

Israele ha annunciato che chiuderà, a partire da domani e "fino a nuovo avviso", il principale valico di frontiera tra la Cisgiordania e la Giordania, attraverso il quale confluiscono anche aiuti a Gaza.

L'Autorità aeroportuale israeliana, citata dalla stampa israeliana, afferma che il punto di ingresso e di uscita del valico di Allenby, sarà chiuso a seguito di una direttiva del potere politico. Nazmi Muhanna, capo dell'Autorità palestinese per i valichi e le frontiere, ha dichiarato all'agenzia di stampa Wafa di essere stato informato da Israele che il valico sarà chiuso da domani mattina fino a nuovo avviso.

