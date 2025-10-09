Giovedì 9 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Voto, insidie più che soluzioni
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Accordo GazaCosa prevede l'accordoManovra 2026Nobel Letteratura 2025
Acquista il giornale
Ultima oraIsraele, cessate il fuoco dopo 24 ore da riunione governo
9 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Israele, cessate il fuoco dopo 24 ore da riunione governo

Israele, cessate il fuoco dopo 24 ore da riunione governo

'Subito dopo inizieranno le 72 ore per liberazione ostaggi'

'Subito dopo inizieranno le 72 ore per liberazione ostaggi'

'Subito dopo inizieranno le 72 ore per liberazione ostaggi'

La portavoce del governo israeliano ha spiegato che alle 17 (ora locale, le 16 in Italia) si terrà una riunione di gabinetto e un'ora dopo ci sarà la riunione di governo. "Entro 24 ore dalla riunione del Consiglio dei Ministri, entrerà in vigore un cessate il fuoco a Gaza. L'Idf si ritirerà sulla linea gialla come indicano le mappe del piano Trump. Dopo 24 ore, inizieranno le 72 ore durante le quali tutti i nostri ostaggi saranno rilasciati e riportati in Israele".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

OstaggiGaza