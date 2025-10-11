Israele, 'camion con gli aiuti stanno entrando a Gaza'

L'agenzia israeliana che gestisce il trasferimento degli aiuti umanitari (Cogat) ha affermato alla Cnn che oggi alcuni camion sono entrati a Gaza senza specificare l'entità.

Secondo Cogat, i camion conterranno principalmente "cibo, attrezzature mediche, forniture per rifugi, nonché carburante per operazioni essenziali e gas da cucina". Saranno consentite anche le attrezzature essenziali per la riparazione delle infrastrutture critiche, ha affermato.

Il Programma Alimentare Mondiale ha annunciato di aver iniziato a intensificare le sue operazioni. "Nelle prossime settimane, il Wfo aumenterà il numero di panetterie", ha aggiunto.