Israele autorizza l'ingresso di carburante a Gaza, OMS

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, gli aiuti umanitari devono entrare a Gaza "ogni giorno" per soddisfare i bisogni della popolazione, ritenendo che i 20 camion di aiuti previsti siano del tutto insufficienti. Il capo dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha inoltre esortato Israele a consentire l'ingresso di carburante nella Striscia di Gaza. "Accogliamo con favore l'annuncio fatto ieri da Israele che non bloccherà l'ingresso di acqua, cibo e medicinali dall'Egitto a Gaza" ma "c'è anche bisogno di carburante per i generatori degli ospedali, le ambulanze e gli impianti di desalinizzazione", ha dichiarato.