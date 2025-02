Israele attende la restituzione dei corpi di ostaggi da Gaza, parla Herzog

"Domani aspettiamo che ci restituiscano quattro cadaveri. Sulla base di quello che dice la Jihad islamica, ci restituiranno i corpi Shiri Bibas e i suoi due bambini, e anche di Oded Lifshitz, di 86 anni, che fu rapito in un kibbutz vicino al confine (con Gaza), come gli altri. Lifshitz era un grande militante pacifista e lavorava sempre con la gente di Gaza. Per questo la sua storia, come quella dei bambini, ci sta spezzando il cuore": lo ha detto il presidente di Israele, Isaac Herzog, nel suo intervento al Quirinale insieme al presidente Sergio Mattarella.

"Siamo nel mezzo di un processo molto sensibile, che è di riportare a casa i nostri figli e le nostre figlie dalle segrete di Gaza e le montagne russe emotive alle quali la nostra nazione è sottoposto sono enormi. Dobbiamo sentire che ognuno degli ostaggi è un membro di famiglia di ciascuno di noi. Li conosciamo non solo per i loro cognomi, ma anche dalle loro famiglie, dalle loro storie. Quindi, ognuno di loro che torna è snervante", ha aggiunto Herzog.