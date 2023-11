Israele attacca terroristi Hamas vicino ospedale Al Quds

Il portavoce militare ha affermato che l'esercito ha attaccato "terroristi di Hamas" che erano situati in un edificio vicino all'ospedale Al-Quds di Gaza City. Ha aggiunto che l'attacco è stato effettuato dall'aria e ha comportato esplosioni in un deposito di munizioni nelle vicinanze. Inoltre, ha dichiarato che l'esercito ha conquistato anche una fortezza di Hamas nel nord della Striscia, all'interno della quale sono stati rinvenuti lanciatori di missili, armi e materiale di intelligence. Secondo il ministero della Sanità di Hamas, riportato da Haaretz, almeno 14 persone sono state uccise durante la notte in attacchi israeliani a Rafah, nel sud della Striscia. La Mezzaluna Rossa Palestinese, citata dai media, ha inoltre riferito di un attacco aereo israeliano nei pressi dell'ospedale al-Quds di Gaza City.