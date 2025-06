Israele attacca i siti nucleari di Arak e Natanz: 40 aerei colpiscono obiettivi militari

L'Idf conferma di aver attaccato il reattore nucleare ad acqua pesante di Arak, che ospita la struttura di contenimento del reattore, un componente chiave per la produzione di plutonio. E come riporta la Bbc, l'agenzia di stampa ufficiale iraniana, Irna, Teheran ha segnalato all'Agenzia internazionale per l'energia atomica gli attacchi contro i siti nucleari di Arak e di Natanz da parte di Israele.

Il portavoce dell'esercito israeliano ha aggiunto che 40 aerei da combattimento hanno attaccato decine di obiettivi militari con oltre 100 bombe durante la notte. L'Aeronautica militare ha anche colpito "un sito utilizzato per lo sviluppo di armi nucleari a Natanz, dove si trovano componenti e attrezzature uniche utilizzate per lo sviluppo di armi nucleari e dove vengono sviluppati progetti che consentono di accelerare il programma nucleare".