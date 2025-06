Israele arma jihadisti di Gaza per combattere Hamas, conferma Lieberman

L'ex ministro della Difesa israeliano Avigdor Lieberman ha affermato alla tv Kan che Israele sta armando una banda criminale di jihadisti di Gaza, legati all'Isis, per combattere Hamas. Si tratterebbe, riportano i media israeliani, del clan Abu Shabab, che negli ultimi giorni è stato visto operare in una zona vicino al valico di Kerem Shalom, sotto il controllo militare israeliano. Fonti della Difesa hanno confermato a Times of Israel che Israele ha fornito Kalashnikov e altre armi ai membri di un gruppo armato di Gaza, con l'approvazione del premier Benyamin Netanyahu ma senza il consenso del gabinetto di guerra.