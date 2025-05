Israele approva 22 nuovi insediamenti in Cisgiordania, decisione storica del governo Netanyahu

Il ministero della Difesa israeliano ha confermato che i ministri del governo Netanyahu hanno approvato la creazione di 22 nuovi insediamenti in Cisgiordania, che includeranno una serie di nuove comunità e la legalizzazione di diversi avamposti non autorizzati. Lo riporta il Times of Israel. La decisione del gabinetto di sicurezza era stata anticipata due giorni fa dai media ebraici.

Il ministero descrive il voto del governo "come una decisione storica", affermando che gli insediamenti "rafforzeranno la presa strategica su tutte le parti della Giudea e Samaria (Cisgiordania)" e "impediranno la creazione di uno Stato palestinese".

"Questo è un grande giorno per il movimento per gli insediamenti e un giorno importante per lo Stato di Israele", ha affermato il ministro delle Finanze ed esponente dell'ultradestra Bezalel Smotrich. "Insediare la nostra patria è lo scudo difensivo dello Stato di Israele". Il ministro della Difesa Israel Katz ha dichiarato che la decisione "rafforza la nostra presa sul territorio ed è una risposta decisiva al terrorismo palestinese".