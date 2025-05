Israele approva 22 nuovi insediamenti in Cisgiordania: condanna del Regno Unito

Il via libera dato dal governo israeliano di ultradestra di Benyamin Netanyahu ai piani di costruzione di 22 nuovi insediamenti di coloni nei territori palestinesi occupati della Cisgiordania rappresentano "un deliberato ostacolo" contro la pace e un futuro Stato di Palestina. Lo afferma Hamish Falconer, viceministro britannico degli Esteri, sul suo profilo X. "Il Regno Unito - aggiunge - condanna queste azioni. Gli insediamenti sono illegali secondo il diritto internazionale, mettono ulteriormente a rischio la soluzione dei due Stati (per due popoli) e non proteggono Israele".