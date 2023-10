Israele ancora presente nella Striscia con soldati e mezzi corazzati

Le forze israeliane, entrati ieri sera a Gaza, si trovano ancora nella Striscia, mentre prosegue l'operazione avviata con truppe e carri armati. Lo riferiscono i media. Il Capo di Stato Maggiore Herzi Halevi, secondo le stesse fonti, sta attualmente valutando la situazione in corso, al termine della quale saranno prese decisioni riguardo alla prosecuzione dell'operazione di terra. Si segnalano scontri con Hamas a Bureji, nella parte centrale di Gaza, e in altre località. Al momento, secondo le stesse fonti, non ci sono vittime né feriti tra i soldati israeliani.