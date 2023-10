Israele accusato di voler commettere genocidio a Gaza da Teheran

Israele sta cercando di commettere un "genocidio" imponendo un assedio alla Striscia di Gaza. Questa è l'accusa del ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, prima di partire per un tour nella regione per discutere del conflitto tra Hamas e Israele. Lo ha riferito la televisione di Stato iraniana. "La guerra nella Striscia di Gaza non è solo la guerra dei sionisti contro un gruppo, ma è una guerra contro tutti i palestinesi", ha aggiunto.