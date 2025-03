Israele accusato di violare l'accordo di cessate il fuoco e rilascio ostaggi

Yotam Cohen, fratello del soldato prigioniero a Gaza Nimrod Cohen, ha dichiarato davanti a circa 2.000 manifestanti anti-governativi e a favore di un accordo per il rilascio degli ostaggi, riuniti davanti al quartier generale dell'Idf, la Kirya, a Tel Aviv, che Israele sta "violando l'accordo di cessate il fuoco" e il rilascio degli ostaggi raggiunto con Hamas. Cohen - scrive il Times of Israel - ha aggiunto che il primo ministro Benyamin Netanyahu e il nuovo responsabile dei negoziati sugli ostaggi, il ministro per gli Affari Strategici Ron Dermer, stanno cercando di convincere il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che la maggior parte degli ostaggi è morta e che l'accordo non è necessario.

Facendo riferimento ai colloqui diretti di Trump con Hamas — riportati per la prima volta dal sito di notizie Axios questa settimana e successivamente confermati dalla Casa Bianca — Yotam Cohen afferma che i leader stranieri "hanno già capito che Israele non è poi così interessato a liberare i suoi ostaggi". "È un imbarazzo essere israeliani," ha gridato. "Lo Stato di Israele sta tradendo gli ostaggi, Netanyahu e Dermer stanno tradendo gli ostaggi." Nimrod Cohen dovrebbe essere rilasciato nella seconda fase dell'accordo, che richiederebbe a Israele di ritirarsi da Gaza — una condizione inaccettabile per i partner della coalizione di estrema destra di Netanyahu. "Siamo al giorno 50 dell'accordo, e Israele sta violando l'intesa," ha ribadito Yotham.