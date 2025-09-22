Lunedì 22 Settembre 2025

Una Lega di pace e di governo

Gabriele Canè
Una Lega di pace e di governo
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manifestazioni GazaStato di PalestinaMaltempoSentenza Ciro GrilloPallone d'oro 2025
Acquista il giornale
Ultima oraIsraele a Flotilla, 'dia aiuti a noi e li porteremo a Gaza'
22 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Israele a Flotilla, 'dia aiuti a noi e li porteremo a Gaza'

Israele a Flotilla, 'dia aiuti a noi e li porteremo a Gaza'

'Non permetteremo la violazione di un blocco navale legittimo'

'Non permetteremo la violazione di un blocco navale legittimo'

'Non permetteremo la violazione di un blocco navale legittimo'

"Questa flottiglia, organizzata da Hamas, è destinata a servire Hamas". Così su X il ministero degli Esteri israeliano. "Israele non permetterà alle navi di entrare in una zona di combattimento attiva" e "la violazione di un blocco navale legittimo. Se il reale desiderio dei partecipanti è fornire aiuti umanitari invece che servire Hamas, Israele invita le navi ad attraccare al porto di Ashkelon e a scaricare lì gli aiuti, da dove saranno trasferiti prontamente e in modo coordinato a Gaza. Israele esorta i partecipanti a non violare la legge e ad accettare la proposta di Israele per un trasferimento pacifico di qualsiasi aiuto".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GazaHamas