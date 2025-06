ispace Inc fallisce atterraggio lunare, determinata a sfidare le aziende USA

Non riesce la startup giapponese ispace Inc a diventare la prima azienda privata del Paese a effettuare un atterraggio sulla Luna, dopo il primo tentativo fallito nel 2023. Lo ha riferito la stessa azienda di Tokyo, spiegando che il suo lander Resilience ha impattato con la superficie lunare dopo non aver rallentato a sufficienza durante la discesa. "Siamo determinati a raggiungere il più rapidamente possibile le aziende statunitensi che hanno già compiuto l'impresa", ha dichiarato l'amministratore delegato Takeshi Hakamada in una conferenza stampa.

Resilience, che trasportava un rover e attrezzature per effettuare esperimenti, è decollato da Cape Canaveral, in Florida, il 15 gennaio come parte di una missione per raggiungere l'emisfero settentrionale della Luna. Secondo le rilevazioni fornite, ha tentato l'atterraggio alle 4:17 di venerdì in Giappone (21:17 in Italia); tuttavia, dopo la sequenza di atterraggio, il centro di controllo della missione non è riuscito a stabilire una comunicazione con la navicella. "Alle 8:00 del 6 giugno 2025, i controllori della missione hanno stabilito che è improbabile che le comunicazioni con il lander vengano ripristinate", ha dichiarato ispace in un comunicato stampa. "Ed è stato deciso di concludere la missione".

Già il primo tentativo dell'azienda di raggiungere l'emisfero settentrionale della Luna nell'aprile 2023, con un'altra navicella spaziale era andato in fumo. L'azienda statunitense Intuitive Machines è poi diventata la prima azienda privata al mondo a inviare con successo un veicolo spaziale sulla superficie lunare nel febbraio 2024. Il lander lunare dell'azienda statunitense Firefly Aerospace Inc. lanciato a gennaio a bordo dello stesso razzo del Resilience di ispace, ha toccato la Luna il 2 marzo. Per raggiungere la superficie ha seguito un percorso diverso da quello del lander di ispace.