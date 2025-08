Ishiba a vigilia ricordo Hiroshima, 'memoria per mai più guerra'

"Credo sia importante pubblicare qualcosa per evitare che i ricordi della Seconda Guerra Mondiale svaniscano e per non andare mai più in guerra". L'ha detto il primo ministro giapponese Shigeru Ishiba durante una sessione della Commissione Bilancio della Camera dei Rappresentanti a Tokyo. Lo scrive l'agenzia di stampa giapponese Kyodo spiegando come il primo ministro abbia dichiarato di voler trasmettere un messaggio che sottolinei la necessità del Giappone di ricordare la calamità della Seconda guerra mondiale, nell'anno cui ricorre l'80simo anniversario della sua sconfitta.

Intanto Hiroshima e Nagasaki si preparano alle cerimonie di commemorazione delle tragedie dei due bombardamenti nucleari. Media giapponesi riportano che i due sindaci, nelle rispettive cerimonie, rinnoveranno il loro impegno per l'abolizione delle armi nucleari. Nel suo discorso a Hiroshima, prevista per mercoledì, il sindaco Kazumi Matsui inviterà i leader mondiali a iniziare immediatamente a discutere di un quadro di sicurezza basato sulla fiducia attraverso il dialogo. Dal suo canto il sindaco di Nagasaki, Shiro Suzuki, nel suo discorso alla cerimonia del 9 agosto, esorterà il mondo a tracciare un percorso concreto verso l'abolizione delle armi nucleari.