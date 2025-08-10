Ischia, sindaco stoppa evento tiktoker, 'non voglio trash'

Il sindaco di Forio, uno dei sei Comuni dell'isola di Ischia, ha impedito l'ospitata della TikToker Rita De Crescenzo in una sala bingo del paese prevista per il prossimo 13 agosto. De Crescenzo, finita di recente sulle cronache per un video girato nell'ufficio di un consigliere regionale, era la stessa che lo scorso inverno invitò a 'invadere' la località sciistica di Roccaraso.

La vicenda è ricostruita dal quotidiano locale Il Dispari, secondo il quale il sindaco avrebbe fatto sapere al titolare della sala bingo di non essere favorevole all'ospitata. La TikToker, che conta quasi 2 milioni di follower, ha attaccato sul suo profilo il sindaco: "Vergognati". La replica del primo cittadino: "Non è censura, ma tutela dell'immagine del paese: no al trash, ci preoccupa la cattiva pubblicità".