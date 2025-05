Isaac Herzog sostiene la ripresa degli aiuti umanitari a Gaza

Il presidente israeliano Isaac Herzog esprime il suo sostegno alla decisione del governo di consentire la ripresa degli aiuti umanitari a Gaza, definendola "necessaria per il mantenimento delle condizioni umane fondamentali" nella Striscia.

"Questo passo è vitale affinché Israele possa mantenere le sue capacità militari, operare in conformità con il diritto internazionale umanitario e, soprattutto, affinché noi possiamo mantenere la nostra umanità in questa tragedia", ha affermato intervenendo all'assemblea plenaria del Congresso Ebraico Mondiale a Gerusalemme, citato dal Times of Israel.

Riconoscendo la brutalità della guerra, Herzog condanna Hamas come un "nemico crudele e sinistro", responsabile di "torturare vite innocenti" e di aver commesso numerose atrocità. "Siamo migliori. Non permetteremo al nostro nemico di disumanizzarci. Dobbiamo essere migliori. Saremo sempre guidati dalla nostra umanità", ha sottolineato.