Iryo e Ita Airways lanciano viaggi integrati treno + aereo tra Spagna e Italia

Iryo, la società partecipata da Trenitalia che opera nel settore dell'alta velocità in Spagna e Ita Airways, hanno siglato un accordo per offrire viaggi integrati "treno + aereo" tra Spagna e Italia. I passeggeri avranno accesso, con una singola prenotazione, a viaggi combinati: i clienti Ita potranno raggiungere con il Frecciarossa destinazioni come Cordoba, Valencia, Alicante, Siviglia e Malaga, attualmente non coperte direttamente dai voli di Ita Airways, mentre i passeggeri di iryo potranno raggiungere oltre 20 aeroporti in Italia, tra cui Roma, Milano, Venezia, Firenze e Napoli.

"La nostra visione è quella di promuovere una mobilità senza soluzione di continuità tra i vari Paesi europei, con il treno come strumento di connessione tra le principali città e metropolitane. In questo scenario, l'intermodalità diventa il cuore pulsante di un sistema di trasporti europeo che contribuisce alla riduzione delle emissioni di Co2 e a un miglioramento della qualità della vita delle persone. Per questo motivo, il Piano Strategico 2025-2029 ha l'obiettivo di valorizzare il business internazionale, per il quale si stima un incremento del volume dei passeggeri del 40%. Il mezzo per raggiungere i target che ci siamo prefissati è FS International, società che mette a sistema tutto ciò che non è Italia e che già è una realtà da 12mila dipendenti e 3 miliardi di fatturato", ha affermato Stefano Antonio Donnarumma, amministratore delegato e direttore generale del gruppo Fs.

"Questo nuovo accordo con iryo, società del Gruppo Fs, rappresenta un importante ampliamento dell'offerta per il mercato spagnolo e rafforza l'impegno di Ita airways verso il prodotto intermodale, mettendo in luce i valori e le ambizioni che guidano la nostra strategia: sostenibilità, innovazione e centralità del cliente. Il nostro obiettivo è permettere una più efficiente connettività tra la Spagna e l'Italia, garantendo collegamenti dall'hub di Roma Fiumicino, via Madrid e Barcellona, verso sette destinazioni in Spagna. Siamo lieti di collaborare con un operatore innovativo come iryo e con un partner storico come Ferrovie dello Stato", ha dichiarato Joerg Eberhart, amministratore delegato e direttore generale di Ita Airways.