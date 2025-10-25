Irlanda, Humphreys riconosce la vittoria di Connolly

Catherine Connolly, parlamentare irlandese indipendente di sinistra, è pronta a diventare la nuova presidente del Paese dopo che la sua unica rivale alle elezioni ha ammesso la sconfitta, ha riferito l'emittente nazionale irlandese Rte. Heather Humphreys, del partito centrista Fine Gael, si è congratulata con Connolly per "essere diventata la prossima presidente d'Irlanda", dopo che lo spoglio ha mostrato che la candidata di sinistra è sulla buona strada per una vittoria schiacciante.