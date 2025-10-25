Sabato 25 Ottobre 2025

La prudenza di Meloni

Bruno Vespa
La prudenza di Meloni
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Mauro Di Francesco mortoBeatrice BellucciTurista giapponese PantheonPortarei Usa CaraibiSinner Vienna
Acquista il giornale
Ultima oraIrlanda, Humphreys riconosce la vittoria di Connolly
25 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Irlanda, Humphreys riconosce la vittoria di Connolly

Irlanda, Humphreys riconosce la vittoria di Connolly

'E' la prossima presidente'

'E' la prossima presidente'

'E' la prossima presidente'

Catherine Connolly, parlamentare irlandese indipendente di sinistra, è pronta a diventare la nuova presidente del Paese dopo che la sua unica rivale alle elezioni ha ammesso la sconfitta, ha riferito l'emittente nazionale irlandese Rte. Heather Humphreys, del partito centrista Fine Gael, si è congratulata con Connolly per "essere diventata la prossima presidente d'Irlanda", dopo che lo spoglio ha mostrato che la candidata di sinistra è sulla buona strada per una vittoria schiacciante.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Elezioni amministrative