Iraq, abbattuti due droni vicino a basi curde nel nord

Due droni sono stati abbattuti vicino alle basi dei peshmerga curdi iracheni durante la notte. Lo fanno sapere le autorità locali.

I droni sono stati abbattuti poche ore prima che i combattenti del Pkk iniziassero a deporre le armi durante una cerimonia nella regione autonoma. Il generale di brigata Ahmed Latif, portavoce della 70/a unità dei peshmerga a Sulaymaniyah, ha dichiarato all'Afp che "un drone ha sorvolato il comando alle 22:45 (21.45 in Italia) ed è stato abbattuto in un'area vuota", senza causare vittime o danni.

Il servizio antiterrorismo del Kurdistan ha riferito che un "drone carico di esplosivo è stato abbattuto questa mattina, venerdì all'1:35 (0.35 in Italia) vicino alle posizioni peshmerga ad Altun Kupri, nella provincia di Kirkuk", anche in questo caso senza fare vittime.