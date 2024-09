L'ambasciata iraniana in Libano ha condannato in serata gli intensi attacchi israeliani contro la roccaforte di Hezbollah nella periferia meridionale di Beirut, avvertendo di una "pericolosa escalation" in Medio Oriente. "Questo crimine riprovevole rappresenta una pericolosa escalation che cambia le regole del gioco", ha scritto l'ambasciata iraniana su X, aggiungendo che Israele "riceverà la punizione adeguata".