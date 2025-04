Iran: Teheran rifiuta negoziati con gli Usa su arricchimento dell'uranio

Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha affermato che Teheran non negozierà con gli Usa rispetto all'arricchimento dell'uranio. "La questione dell'arricchimento (dell'uranio) non è negoziabile", ha affermato Araghchi, come riferisce Isna, parlando con i giornalisti. Steve Witkoff, l'inviato degli Usa per il Medio Oriente che ha partecipato al primo giro di colloqui indiretti con l'Iran in Oman, aveva dichiarato che Washington sta cercando di fermare le attività della Repubblica islamica per l'arricchimento dell'uranio.