Iran, risposta distruttiva a azioni contro Teheran

Coloro che minacciano l'Iran dovrebbero sapere che qualunque mossa stupida a loro danno riceverà una risposta distruttiva. Lo ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Nasser Kanani, in riferimento alle minacce da parte di Israele e alcuni funzionari degli Stati Uniti riguardo al presunto ruolo dell'Iran nell'attacco di Hamas. "La resistenza palestinese ha il diritto legittimo di usare le sue capacità nella lotta contro l'aggressione e l'occupazione del regime sionista", ha aggiunto il funzionario, come riporta Irna. "I sostenitori delle atrocità del regime sionista cercano di invertire la posizione degli oppressi con quella degli oppressori e stanno dalla parte di Israele", ha affermato Kanani, sottolineando che "non è accettabile che gli Stati Uniti e alcuni Paesi europei chiudano gli occhi sui crimini del regime e usino la loro dura guerriglia psicologica e propaganda per accusare la nazione palestinese". Invitando i Paesi musulmani a reagire alle mosse di Israele e a sostenere "la nobile resistenza dei palestinesi", Kanani ha chiesto che venga tenuto un vertice di emergenza dell'Organizzazione dei Paesi Islamici (Oic) riguardo alla questione.