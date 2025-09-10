Iran riprende il dialogo con l'Aiea sul nucleare

L'Iran ha annunciato di aver concordato un nuovo quadro di cooperazione con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA), dopo aver sospeso la sua collaborazione con l'organismo di controllo nucleare delle Nazioni Unite a seguito della guerra di giugno con Israele. Il direttore dell'AIEA, Rafael Grossi, lo ha definito "un passo importante nella giusta direzione", precisando di aver concordato con il Ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, durante un incontro svolto oggi al Cairo, "le modalità pratiche per la ripresa delle ispezioni in Iran" sulle attività nucleari.

L'incontro al Cairo, a cui ha partecipato anche il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty, è stato il primo tra Araghchi e Grossi dopo la guerra di 12 giorni scatenata dall'attacco israeliano all'Iran a giugno. Dopo il colloquio, il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghai, ha annunciato che "l'Iran e l'AIEA hanno raggiunto un accordo su come agire in questo nuovo contesto, a seguito degli attacchi illegittimi perpetrati dagli Stati Uniti e dal regime sionista contro gli impianti nucleari pacifici del nostro Paese", senza fornire ulteriori dettagli.

Successivamente, Araghchi e Grossi hanno firmato un accordo intitolato 'Modalità tecniche per l'esecuzione delle ispezioni'. Abdelatty ha affermato di sperare che l'accordo "segni il vero punto di partenza di nuove relazioni tra le due parti, caratterizzate da maggiore trasparenza". Ha inoltre auspicato che "promuova un'intesa" prima con i Paesi europei che avevano minacciato di ripristinare le sanzioni contro l'Iran, e poi "porti a un ritorno al tavolo dei negoziati tra Iran e Stati Uniti". Araghchi e Grossi hanno poi incontrato il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, che ha accolto con favore "un passo positivo verso la de-escalation".