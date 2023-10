Iran, Ministro Esteri incontra leader di Hezbollah a Beirut

BEIRUT, 13 OTT - Il leader di Hezbollah ha discusso con il Ministro degli Esteri iraniano, in visita in Libano, "delle posizioni da adottare" in relazione alla guerra tra Israele e Hamas, come riferito poco fa dal partito libanese filo-iraniano. Secondo un comunicato stampa di Hezbollah, diffuso dalla tv al Manar, il suo Segretario Generale, Hassan Nasrallah, ha incontrato il Capo della Diplomazia iraniana, Hossein Amir-Abdollahian, arrivato ieri sera a Beirut.