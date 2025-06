Iran minaccia risposta a Israele: Pezeshkian avverte il nemico

"La risposta legittima e potente dell'Iran farà pentire il nemico della sua azione sconsiderata". Lo ha affermato il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, commentando gli attacchi di Israele contro l'Iran. "Il popolo dovrebbe evitare di dare peso alle voci che circolano nella guerra psicologica del nemico. Il popolo iraniano e i funzionari del Paese non rimarranno in silenzio di fronte a questo crimine", ha aggiunto Pezeshkian in un discorso alla nazione, come riferisce Isna.