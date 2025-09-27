Iran, impossibile negoziare con Usa, viola gli accordi

"La controparte che ci troviamo di fronte (gli Usa, ndr) non mantiene le proprie promesse in alcun ambito. Loro mentono, lanciano minacce militari. Non possiamo negoziare e fare accordi con una controparte del genere". Lo scrive su X il leader supremo dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, aggiungendo che "gli Stati Uniti potrebbero bombardare ancora i siti nucleari iraniani o assassinare ufficiali militari iraniani se ne avessero la possibilità".
