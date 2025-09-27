Venerdì 26 Settembre 2025

Italiani re degli sprechi

Andrea Segrè*
Italiani re degli sprechi
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Netanyahu OnuFlotillaAerei Nato RussiaSequestro VittoriaTale e Quale showMondiali volley 2025
Acquista il giornale
Ultima oraIran, impossibile negoziare con Usa, viola gli accordi
27 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Iran, impossibile negoziare con Usa, viola gli accordi

Iran, impossibile negoziare con Usa, viola gli accordi

Messaggio di Khamenei su X, mentono e lanciano minacce

Messaggio di Khamenei su X, mentono e lanciano minacce

Messaggio di Khamenei su X, mentono e lanciano minacce

"La controparte che ci troviamo di fronte (gli Usa, ndr) non mantiene le proprie promesse in alcun ambito. Loro mentono, lanciano minacce militari. Non possiamo negoziare e fare accordi con una controparte del genere". Lo scrive su X il leader supremo dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, aggiungendo che "gli Stati Uniti potrebbero bombardare ancora i siti nucleari iraniani o assassinare ufficiali militari iraniani se ne avessero la possibilità".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata