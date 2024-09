Iran, 'i sionisti non otterranno nulla dalla morte di Nasrallah'

"Il regime sionista usurpatore non otterrà niente da crimini di questo tipo e non compenserà mai la sua irreparabile sconfitta ricorrendo a questi crimini". Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanani, parlando del raid israeliano a Beirut che ha ucciso la scorsa settimana il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah. "Gli Stati Uniti non guadagneranno nulla da tutti questi crimini e non compenseranno i loro fallimenti nella regione", ha aggiunto il funzionario, come riferisce Irna, affermando che nonostante la morte di Nasrallah "la scuola di pensiero" del leader di Hezbollah è ancora viva. "Senza dubbio, il fronte della resistenza e il popolo libanese celebreranno la morte del sionismo e la liberazione della sacra Gerusalemme presto", ha detto Kanani.