Iran: giustiziato uomo condannato per violenza sessuale nella provincia di Semnan

Le autorità iraniane hanno giustiziato un uomo condannato a morte per aver violentato una giovane donna nella provincia settentrionale di Semnan, secondo quanto dichiarato dalla magistratura. Il condannato, la cui identità non è stata identificata, "è stato giustiziato per impiccagione", ha dichiarato il sito web Mizan Online della magistratura, senza fornire ulteriori dettagli sull'accaduto. La Repubblica islamica applica la pena di morte per diversi reati, tra cui stupro e violenza sessuale.