Iran discute legge per sospendere cooperazione con l'Aiea

Il parlamento iraniano discuterà un disegno di legge sulla sospensione della cooperazione con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea). "L'attacco degli Usa è un atto di aggressione che deve essere condannato senza dubbio. Apprezziamo la forte condanna della Russia di domenica e ci auguriamo che sia seguita da passi concreti al Consiglio di Sicurezza dell'Onu e in altri forum internazionali". Lo ha affermato il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, come riferisce il governo di Teheran, dopo essere arrivato a Mosca, dove ha in programma un incontro con il presidente Vladimir Putin. "Washington deve assumersi la responsabilità delle conseguenze di questa guerra. Le minacce di (Donald) Trump sono una prepotenza globale. L'Iran ha mostrato moderazione, prendendo di mira solo siti militari in risposta all'aggressione israeliana, ma eserciterà pienamente il suo diritto all'autodifesa". Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, come riferisce il governo iraniano.