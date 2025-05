Iran critica rapporto ONU sulla produzione di uranio arricchito

Il Ministero degli Esteri iraniano ha definito "politico" e sbilanciato il rapporto dell'organismo di controllo nucleare delle Nazioni Unite, in cui si affermava che Teheran aveva intensificato la produzione di uranio altamente arricchito. "La struttura e il contenuto di questo rapporto, che è stato preparato per scopi politici, non sono equilibrati e mancano di una valutazione completa e accurata dei fattori che influenzano la situazione attuale", ha dichiarato il ministero in una nota. (ANSA-AFP).