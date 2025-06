Iran, Consiglio Sicurezza adotti misure per violazioni Usa

"Il silenzio di fronte a un'aggressione così palese farebbe precipitare il mondo in un livello di pericolo e caos senza precedenti". L'Iran esorta il Consiglio di Sicurezza dell'Onu e l'Aiea ad "adottare misure urgenti e decisive in risposta a questa spaventosa violazione del diritto internazionale". Lo si legge in una nota del ministero degli Esteri di Teheran. "In qualità di membro fondatore delle Nazioni Unite, la Repubblica Islamica dell'Iran invita l'Onu e i suoi Stati membri responsabili ad assumersi le proprie responsabilità di fronte ai palesi atti unilaterali illegittimi degli Stati Uniti contro l'Iran", conclude la nota.