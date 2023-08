Iran: cinque uomini impiccati per stupro a Marand

Cinque persone condannate alla pena di morte per stupro sono state impiccate in mattinata a Marand, nella provincia dell'Azerbaigian orientale in Iran. Gli uomini erano stati arrestati quattro giorni dopo la denuncia presentata da una donna che era stata da loro rapita e successivamente stuprata, riporta Irna. Dopo l'arresto, gli imputati, che avevano precedenti penali, hanno confessato il loro crimine e sono stati condannati a morte oltre a ricevere pene aggiuntive per casi risalenti al passato.