Iran chiede garanzie agli USA sulla rimozione delle sanzioni

L'Iran chiede agli Stati Uniti di fornire delle garanzie sulla rimozione delle sanzioni a Teheran: lo afferma il portavoce del ministero degli Esteri, Esmail Baghaei. Il capo dell'organizzazione per l'energia atomica dell'Iran, Mohammad Eslami, ha affermato che l'arricchimento dell'uranio è il fondamento dell'industria nucleare del Paese e una linea rossa non negoziabile, per la quale non esiste alternativa.

"Nessuno può negare il diritto dell'Iran all'arricchimento, poiché tale approccio è illogico, poiché l'arricchimento è il fondamento del programma nucleare iraniano", ha aggiunto Eslami, riferendosi alla recente proposta degli Stati Uniti all'Iran di sospendere completamente l'arricchimento e di partecipare invece a un consorzio regionale che verrebbe istituito per arricchire l'uranio.

Il ministro degli Esteri e capo negoziatore iraniano per il nucleare Abbas Araghchi oggi incontrerà il direttore dell'AIEA Rafael Grossi al Cairo, insieme con il collega egiziano Badr Abdelatty.