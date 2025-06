Iran celebra funerali di Stato per 60 vittime di guerra

L'Iran celebra questa mattina a Teheran, dove non si hanno ancora notizie certe su alcune esplosioni udite all'alba, i funerali di Stato per circa 60 persone, inclusi scienziati nucleari e comandanti militari uccisi nella guerra 'dei 12 giorni' con Israele.

L'inizio delle esequie era previsto per le 8, le 6 in Italia, in piazza Enghelab. Seguirà un corteo funebre in Piazza Azadi, circa 11 chilometri attraverso la metropoli tentacolare. Mohsen Mahmoudi, capo del Consiglio di Coordinamento per lo Sviluppo Islamico di Teheran, ha dichiarato che sarà una "giornata storica per l'Iran islamico e per la rivoluzione".

Tra le vittime c'è Mohammad Bagheri, generale di divisione delle Guardie Rivoluzionarie iraniane e secondo in comando delle forze armate dopo il leader iraniano, lo scienziato nucleare Mohammad Mehdi Tehranchi, anch'egli ucciso negli attacchi e il comandante delle Guardie Rivoluzionarie Hossein Salami, ucciso il primo giorno di guerra, e almeno altri 30 comandanti di alto rango.

Delle 60 persone che saranno sepolte dopo la cerimonia, quattro sono bambini. (ANSA-AFP).