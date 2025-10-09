Giovedì 9 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Voto, insidie più che soluzioni
Accordo Gaza
Iran, bene il cessate il fuoco tra Hamas e Israele
9 ott 2025
Iran, bene il cessate il fuoco tra Hamas e Israele

L'Iran accoglie con favore l'accordo di cessate il fuoco a Gaza tra Hamas, che da anni sostiene, e Israele, suo arcinemico. "L'Iran ha sempre sostenuto qualsiasi azione e iniziativa che includa la fine della guerra genocida, il ritiro delle forze di occupazione, l'invio di aiuti umanitari, il rilascio dei prigionieri palestinesi e la tutela dei diritti fondamentali dei palestinesi", afferma il Ministero degli Esteri in una nota. (ANSA-AFP).

