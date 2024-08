'Iran attaccherà Israele a breve,forse prima dei colloqui'

Secondo le ultime valutazioni di Israele, l'Iran lancerà un attacco diretto al Paese nei prossimi giorni. Le fonti affermano che la Repubblica islamica potrebbe farlo già prima dei colloqui per il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi previsti per giovedì. Lo riferisce il sito Walla citando fonti di intelligence che contraddicono le notizie degli ultimi giorni secondo cui negli ultimi giorni l'Iran stava riconsiderando la sua promessa di una dura risposta all'assassinio di Haniyeh, di cui attribuisce la responsabilità a Israele, in seguito alle forti pressioni internazionali.