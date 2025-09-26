Iran all'Onu, gli Usa hanno tradito la diplomazia

Venerdì 26 Settembre 2025

Italiani re degli sprechi

Andrea Segrè*
Italiani re degli sprechi
26 set 2025
Teheran, 'Francia, Germania e Gran Bretagna l'hanno sepolta'

"La situazione odierna è la conseguenza del ritiro degli Usa dall'accordo sul nucleare del 2015. Gli Usa hanno tradito la diplomazia, ma gli E3 (Francia, Germania, Regno Unito) l'hanno sepolta". Lo ha detto il ministro degli Esteri dell'Iran, Abbas Araghchi, parlando al Consiglio di Sicurezza Onu. "Non abbiamo violato i termini dell'accordo sul nucleare", ha aggiunto, ringraziando i paesi che hanno votato a favore della risoluzione di Cina e Russia sull'estensione dell'accordo (Pakistan e Algeria, Russia e Cina), e quelli che si sono astenuti, Sud Corea e Guyana: "aveva genuino scopo di tenere aperta diplomazia e dialogo", ha detto.

