Lunedì 29 Settembre 2025

La frattura nell'Occidente

Carmine Pinto
La frattura nell'Occidente
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Regionali Valle d'AostaSciopero treni 3 ottobreFlotilla oggiMissili TomahawkSinner Atp Pechino
Acquista il giornale
Ultima oraIra di Ben Gvir per le scuse a Doha, 'finanzia il terrorismo'
29 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Ira di Ben Gvir per le scuse a Doha, 'finanzia il terrorismo'

Ira di Ben Gvir per le scuse a Doha, 'finanzia il terrorismo'

"Chi manda mostri a bruciare bambini, stuprare donne e rapire anziane deve sapere che non esiste un posto al mondo...

"Chi manda mostri a bruciare bambini, stuprare donne e rapire anziane deve sapere che non esiste un posto al mondo...

"Chi manda mostri a bruciare bambini, stuprare donne e rapire anziane deve sapere che non esiste un posto al mondo...

"Chi manda mostri a bruciare bambini, stuprare donne e rapire anziane deve sapere che non esiste un posto al mondo in cui sia al sicuro. E' ora di dire al mondo la verità: il Qatar è uno Stato che sostiene il terrorismo, lo finanzia e lo alimenta. Nessuna somma di denaro potrà lavare via il terrorismo dalle loro mani". Lo scrive su X il ministro di ultradestra israeliano Itamar Ben Gvir dopo che Benyamin Netanyahu si è scusato con il Qatar per l'attacco ai leader di Hamas a Doha. Ben Gvir ha definito invece l'attacco "importante, giusto e sommamente morale".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

TerrorismoHamas