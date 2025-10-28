Invitalia, 'nel 2024 con gli incentivi nate 4.114 nuove imprese'

Nel solo 2024, "grazie a strumenti come Resto al Sud, Borghi, Imprenditorialità Femminile, Nuove Imprese a Tasso Zero e Smart & Start Italia, sono nate 4.114 nuove imprese, di cui circa il 51% localizzate nel Mezzogiorno", e "le agevolazioni concesse hanno raggiunto complessivamente oltre 413,3 milioni, con una ripartizione che ha visto il 66% sotto forma di contributi a fondo perduto e il 34% come credito agevolato". A dirlo l'amministratore delegato di Invitalia Bernardo Mattarella, nel corso di un'audizione nella Commissione parlamentare sulla demografia, sottolineando, poi, come, sempre l'anno scorso, "sono stati sostenuti 1.500 progetti di imprese giovanili con agevolazioni pari a 157 milioni, di cui 99 milioni a fondo perduto, mentre oltre 2.000 progetti di imprese femminili hanno ricevuto finanziamenti per 193 milioni, con 135 milioni a fondo perduto".