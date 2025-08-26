Inviato Usa, 'Libano presenterà il 31/8 piano disarmo Hezbollah'

Il Libano presenterà il 31 agosto un piano per convincere Hezbollah a disarmarsi: lo ha detto oggi l'inviato speciale degli Stati Uniti per la Siria e il Libano, Thomas Barrack, come riporta il Jerusalem Post.

Israele presenterà una controproposta quando riceverà il piano del Libano, ha aggiunto Barrack, dopo aver incontrato il presidente libanese Joseph Aoun a Beirut. "Ciò che Israele sta dicendo è che non vuole occupare il Libano e sarebbe felice di ritirarsi dal Paese, non appena vedremo quali sono i piani per smantellare Hezbollah", ha detto Barrack.

"Israele è pronto ad agire passo dopo passo", ha aggiunto la vice di Barrack, Morgan Ortagus: "Si tratta di piccoli passi con il governo libanese. Per ogni passo compiuto dal governo libanese, incoraggeremo il governo israeliano ad agire allo stesso modo".