Martedì 26 Agosto 2025
Non è colpa di Manganiello
Non è colpa di Manganiello
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Lisa CookManovra 2026 IrpefUcraina RussiaVuelta 2025 tappa 4Vit Kopriva Sinner
Acquista il giornale
Ultima oraInviato Usa, 'Libano presenterà il 31/8 piano disarmo Hezbollah'
26 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Inviato Usa, 'Libano presenterà il 31/8 piano disarmo Hezbollah'

Inviato Usa, 'Libano presenterà il 31/8 piano disarmo Hezbollah'

'Israele presenterà una controproposta quando riceverà il piano'

'Israele presenterà una controproposta quando riceverà il piano'

'Israele presenterà una controproposta quando riceverà il piano'

Il Libano presenterà il 31 agosto un piano per convincere Hezbollah a disarmarsi: lo ha detto oggi l'inviato speciale degli Stati Uniti per la Siria e il Libano, Thomas Barrack, come riporta il Jerusalem Post.

Israele presenterà una controproposta quando riceverà il piano del Libano, ha aggiunto Barrack, dopo aver incontrato il presidente libanese Joseph Aoun a Beirut. "Ciò che Israele sta dicendo è che non vuole occupare il Libano e sarebbe felice di ritirarsi dal Paese, non appena vedremo quali sono i piani per smantellare Hezbollah", ha detto Barrack.

"Israele è pronto ad agire passo dopo passo", ha aggiunto la vice di Barrack, Morgan Ortagus: "Si tratta di piccoli passi con il governo libanese. Per ogni passo compiuto dal governo libanese, incoraggeremo il governo israeliano ad agire allo stesso modo".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata