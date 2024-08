Inviato Usa a Beirut,'ora una soluzione tra Hezbollah e Israele'

L'inviato statunitense Amos Hochstein, arrivato oggi a Beirut, ha detto che "è giunto il momento" per una soluzione diplomatica tra Israele ed Hezbollah. Lo riferisce Haaretz. Hochstein è nella capitale del Libano nel contesto di un'azione concertata degli Stati Uniti per impedire che le tensioni regionali degenerino in una guerra totale. Quando gli è stato chiesto, in una conferenza stampa dopo l'incontro con il presidente del parlamento libanese Nabih Berri, un forte alleato di Hezbollah, se Israele e Hezbollah possano evitare una guerra, Hochstein ha risposto: "Spero di sì, credo di sì", riporta Times of Israel.