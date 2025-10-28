Investito e ucciso su carrozzina, Martinez indagato

Il secondo portiere dell'Inter Josep Martinez è indagato per omicidio stradale dopo l'incidente avvenuto questa mattina poco prima delle 10 lungo la Provinciale 32, a Fenegrò, nel Comasco, a poca distanza del centro di allenamento dei nerazzurri, ad Appiano Gentile, dove con la sua auto ha travolto e ucciso Paolo Saibene, un ottantunenne che viaggiava su una carrozzina elettrica a quattro ruote. Secondo le prime informazioni, si sarebbe spostato sulla carreggiata.