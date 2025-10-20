Lunedì 20 Ottobre 2025
Rossi e Indy, miti senza fine
Leo Turrini
Rossi e Indy, miti senza fine
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Allerta meteoAssalto ultrasAffitti breviManovraFurto LouvreBtp Valore
Acquista il giornale
Ultima oraInvestiti dal treno, un giovane morto e due feriti
20 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Investiti dal treno, un giovane morto e due feriti

Investiti dal treno, un giovane morto e due feriti

L'incidente in provincia di Novara,avrebbero attraversato binari

L'incidente in provincia di Novara,avrebbero attraversato binari

L'incidente in provincia di Novara,avrebbero attraversato binari

Un giovane è morto e due sono rimasti feriti, investiti da un treno nel Novarese. L'incidente è avvenuto intorno alle 18 alla stazione di Trecate, dove i tre secondo una prima ricostruzione avrebbero attraversato i binari dopo essere scesi da un treno. Si tratterebbe di giovani sui vent'anni di nazionalità straniera, ma nessuno è ancora stato identificato sembra per mancanza di documenti. A investirli è stato un treno in arrivo al binario vicino, diretto a Milano.

Sul luogo dell'incidente sono arrivate le ambulanze del 118. Mentre per uno dei tre è stato possibile solo constatare il decesso, gli altri due sono stati trasportati all'ospedale Maggiore di Novara. Uno è in prognosi riservata e l'altro ha riportato ferite di media gravità. Sono in corso accertamenti da parte della Polizia ferroviaria.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata