Investita mentre va a scuola, muore 17enne

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Voto, insidie più che soluzioni
9 ott 2025
Incidente in Friuli, stava attraversando per prendere il bus

Una studentessa di 17 anni, Alice Morsanutto, è stata investita e uccisa da un'auto, condotta da un giovane, mentre attraversava la strada per raggiungere il bus che l'avrebbe portata a scuola.

L'incidente è accaduto all'alba, attorno alle 6.30, a Precenicco (Udine), a circa 200 metri dall'abitazione della ragazza. Sul posto il personale sanitario inviato dalla centrale operativa Sores Fvg che è stato supportato dai vigili del fuoco. Rilievi dei carabinieri per ricostruire la dinamica esatta del sinistro.

